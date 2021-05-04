Fransa'da Yasa Dışı Partiye Katılan 2 Gence Polis Şiddeti - Son Dakika

- Fransa'da yasa dışı partiye katılan 2 gence polis şiddeti

PARİS - Fransa'nın Marsilya kentinde polis yasadışı bir partiye katılan iki gence şiddet uyguladı.

Fransa'nın Marsilya kentinin Saint-Charles bölgesinde Covid-19 kısıtlamaları kapsamında parti yapılması yasaklanmıştı. Bölgede yasağa rağmen düzenlenen partiye polis baskın düzenledi. Baskından kaçamayan 23 yasındaki genç müzisyen ve kız arkadaşı polis şiddetine maruz kaldı. Polislerden biri, genç müzisyene önce tokat attı ardından saçlarından çekerek raca götürerek şiddet uyguladı. Müzisyenin kız arkadaş olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Polis genç kıza da şiddet uygulayarak biber gazı sıktı.

Genç çift, Noailles karakolunda 40 saat boyunca gözaltına kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, genç müzisyenin kendisine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini ifade etti ancak genç müzisyenin bu suçlamaları reddettiği bildirildi.

Polislerle soruşturma açıldı

Genç çiftin şikayeti üzerine, Ulusal Polis Soruşturma Birimi olayda polisin orantısız şiddet kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlattı. Polis merkezi soruşturma tamamlanana kadar 2 polisin sahada görev yapmayacağını söyleyerek "Sonuç alınana kadar, iki polis memuru kamu alanında görev içermeyen görevlere atandı" açıklamasında bulundu.