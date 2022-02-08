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Son dakika haber: Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Kuzey Akım 2 konusunda çıkarlarımız ABD'den farklı" - Son Dakika

Son dakika haber: Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Kuzey Akım 2 konusunda çıkarlarımız ABD'den farklı"

08.02.2022 15:49
Son dakika haber: Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Kuzey Akım 2 konusunda çıkarlarımız ABD'den farklı"

Son dakika haberine göre Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa'nın Ukrayna krizi ve Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı konusundaki çıkarlarının, ABD'den farklı olduğunu söyledi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa'nın Ukrayna krizi ve Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı konusundaki çıkarlarının, ABD'den farklı olduğunu söyledi.

Le Maire, France Inter televizyonunda konuk olduğu programda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ihtiyaçtan öte bir zaruriyet ve Ukrayna konusunda tek muhtemel seçeneğin de gerilimin düşmesi olduğunu belirtti.

Çatışmanın tırmanmasının gaz ve elektrik fiyatlarında yeni bir ani yükselişe neden olabileceğine işaret eden Le Maire, bundan kaçındıklarını vurguladı.

"Avrupa, diyaloğu ve gerilimin düşürülmesini tercih ediyor"

Le Maire, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Akım 2 projesine dair dün sarf ettiği "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz." sözlerine ilişkin Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılmasının Rusya ile olan krizi sonlandırma müzakerelerindeki temel noktalardan biri olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin, Ukrayna'da olası bir çatışmanın özellikle enerji fiyatlarında doğuracak sonuçlarına, Avrupalılar gibi katlanmak zorunda kalmayacağını belirten Le Maire, "Amerikalıların, bizi benimsemediğimiz bir konuma sürüklemesine izin vermeyelim. Ukrayna krizinde çıkarlarımız farklı. Avrupa, diyaloğu ve gerilimin düşürülmesini tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Le Maire, Cumhurbaşkanı Macron sayesinde çıkarları ABD'den farklı olan Avrupa'nın, Ukrayna krizinde bağımsız bir pozisyonda olduğunu belirterek "Bunu Amerikalı müttefiklerimize en açık şekilde söyleyebilmeliyiz. Bu krizde çıkarlarımız ABD'ninkinden farklı; tercih ettiğimiz yol, çatışma ve tehdit değil." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: 'Kuzey Akım 2 konusunda çıkarlarımız ABD'den farklı' - Son Dakika


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