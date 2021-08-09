Son dakika haber! Fransa'nın Vendee bölgesinde bir papaz öldürüldü - Son Dakika

Darmanin, olayın sorumlusu Abayisenga'nın, adli gözetim altında olduğu için sınır dışı edilemediğini aktardı.

Aşırı sağcı Marine Le Pen , olaya, "Fransa'da yasa dışı olabiliriz, Nantes Katedrali'ni yakabiliriz ve asla sınır dışı edilmeyiz, ardından bir papazı öldürerek yine suç işleriz." ifadeleriyle tepki verdi.

Aşıcı sağcı Valeurs Actuelles dergisinin internet sitesindeki habere göre, Ruandalı mülteci Emmanuel Abayisenga, Mortagne-sur-Sevre kentindeki jandarma karakoluna giderek Saint-Laurent-sur-Sevre kentindeki Olivier Maire adlı papazı öldürdüğünü itiraf etti.

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