Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mathilde Grammont, programda yaptığı konuşmada, Fransız birliklerinin Birinci Dünya Savaşı'na katılma sürecini anlattı.

Savaşta hayatını kaybeden askerleri saygıyla andıklarını belirten Grammont, "Geçmişte kan ve gözyaşı ile yıkanan değerli askerlerimizin istirahat ettiği bu topraklarda bugün ve gelecekte bir arada olmamız, onların gösterdikleri fedakarlıkları unutmadığımızı, birlikte kardeşlik ve barışı teşvik etmekte kararlı olmaya devam ettiğimizi göstermektedir." dedi.

Daha sonra Grammont ve Büyükelçilik Savunma Ataşesi Albay Philippe Boulogne ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, anıta çelenk bıraktı. Katılımcı ülkelerin misyon şefleri de anıta çelenklerini koydu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, anıttaki mezarlara karanfiller bırakılması ve ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

Törene, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage ve Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ile katılımcı ülkelerin temsilcileri katıldı.