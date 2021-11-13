Son dakika haber: Fransız nişanlısıyla trafik kazasında ölen genç kadının annesine hüzünlü görev - Son Dakika

Meksika'da meydana gelen trafik kazasında kızını kaybeden Aydınlı anne Fatma Yetik, aynı kazada oğlunu yitiren Fransız annenin gönderdiği gül yapraklarını, evladının mezarına bırakacak.

Meksika'ya tatile giden 31 yaşındaki Arzu Nena Butt ile aynı yaştaki Fransız nişanlısı Swann Nagat, 21 Haziran'da bu ülkede geçirdikleri trafik kazasında öldü. Genç kadının cenazesi, annesi Fatma Yetik'in yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

Swann Nagat'ın annesi Jeannie Nagat, Yetik'e gönderdiği, "Üzgün bir anneden, başka bir üzgün anneye" sözleriyle başlayan mektupla, kadının acısını paylaştı.

Mektubunda iki aile arasında bir bağ oluştuğunu aktaran Nagat, şu ifadeleri kullandı:

"Sizi şefkatle kucaklıyorum. Aramızdaki kilometrelere rağmen düşüncelerim size yöneldi. Trafik kazasından sonra bu kalp kırıklığını nasıl atlatacağız? Swann ve Nena ile yaşadığımız o paylaşım anları aklımdan çıkmıyor. Sokaklarda, sahillerdeki restoranlarda birlikte olmaktan ne kadar çok mutlu olduklarını gösteren tüm o fotoğrafları her hafta bize gönderiyorlardı. Şimdi onlar olmadan nasıl yapacağız? Bu sessizlik sağır edici. Bu yokluk çok zor. Oğlumuz evinizde çok iyi ağırlandı. Keşke ben de kızınızı aynı şekilde ağırlayabilseydim.

Bu mektup iki ailenin arasında bir bağ gibidir. İsterseniz bana yazın. Çok sevinirim. Mektubumun Türkçe tercümesini de göndereceğim. Bana Türkçe de yazabilirsiniz. Sizi şefkatle kucaklıyorum. Bu mektuba bahçemdeki gül yapraklarını da ekliyorum. Nena'nın mezarına bırakmanızı rica ediyorum."

Fatma Yetik de gazetecilere yaptığı açıklamada, mektuba mutlaka cevap yazacağını ve annenin zarfla gönderdiği beyaz gül yapraklarını kızının mezarına bırakacağını söyledi.

Acı olayın ardından kendisine gelemediğini aktaran Yetik, "Acılar paylaştıkça azalırmış. Kilometrelerce uzaktan gelen mektupta Swann'ın annesi duygularını ifade etmiş. Hala kızımın acısını yaşadığımdan bir türlü kafamı toparlayamadım." diye konuştu.