Son dakika haber! Fransız petrol şirketi TotalEnergies'e Ukrayna'daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu - Son Dakika
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Son dakika haber! Fransız petrol şirketi TotalEnergies'e Ukrayna'daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu

14.10.2022 18:36
Son dakika haber! Fransız petrol şirketi TotalEnergies'e Ukrayna'daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu

Son dakika haberine göre Fransız petrol şirketi Total Energies hakkında Rus uçaklarına yakıt ikmali yaparak, Ukrayna'daki savaş suçlarına ortaklıktan dava açıldı.

Fransız petrol şirketi Total Energies hakkında Rus uçaklarına yakıt ikmali yaparak, Ukrayna'daki savaş suçlarına ortaklıktan dava açıldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fransız Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand sivil toplum kuruluşları ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda TotalEnergies'i Ukrayna'da savaş suçlarına ortak olmakla suçladı. Şikayet raporunda, "TotalEnergies'in Rusya'da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna'yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği" öne sürüldü.

TotalEnergies, yakın zamana kadar kuzey Rusya'daki Termokarstovoye sahasından gaz çıkaran Terneftegaz'da yüzde 49 hisseye sahipti. Diğer yüzde 51 hissesi, Fransız firmasının da doğrudan yüzde 19,4 hissesine sahip olduğu Rus şirketi Novatek'e aitti. - PARİS

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Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Fransız petrol şirketi TotalEnergies'e Ukrayna'daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Fransız petrol şirketi TotalEnergies'e Ukrayna'daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu - Son Dakika
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