Son dakika haber! Fransız polisinin yol ortasında tartakladığı başörtülü iki kadın şikayette bulunacak - Son Dakika
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Son dakika haber! Fransız polisinin yol ortasında tartakladığı başörtülü iki kadın şikayette bulunacak

19.04.2022 00:18
Son dakika haber! Fransız polisinin yol ortasında tartakladığı başörtülü iki kadın şikayette bulunacak

Son dakika haber: Fransız polisinin yol ortasında dakikalarca tartakladığı ve başına yumrukla vurduğu başörtülü iki kadının, polisler hakkında şikayette bulunacağı belirtildi.

Fransız polisinin yol ortasında dakikalarca tartakladığı ve başına yumrukla vurduğu başörtülü iki kadının, polisler hakkında şikayette bulunacağı belirtildi.

Mağdur kızların avukatı Nabil Boudi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili şikayette bulunacaklarını duyurdu.

Boudi, polis şiddetine maruz kalan müvekkillerinin hala olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını ancak adaletin yerine geldiğini görmeye kararlı olduklarını aktardı.

Şikayet kamu mensubu bir kişi tarafından kasıtlı şiddet uygulandığı gerekçesiyle Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) yapılacak.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler

Sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da paylaşılan ve bir kadının aracının içinden çektiği anlaşılan 14 Nisan tarihli görüntülerde, Fransız polisi yol ortasında dakikalarca başörtülü iki kadını tartaklıyor şekilde müdahalede bulunmuş, içlerinden birini yumruklamış, diğerini yere yatırmaya çalışmıştı.

O sırada yoldan geçen başka bir kadının çektiği görüntülerde Fransız polisinin çevredeki insanların tepkilerine rağmen tartaklamaya devam etmesi ve vurmaya yetkilerinin olduğunu söylemesi tepki toplamıştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Fransız polisinin İslamofobik olduğu yorumları yapılmıştı.

Paris Emniyet Müdürlüğü görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yaparak, polis ekibinin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığı, durumun aciliyetine rağmen iki kadının yolun karşısına geçmeye çalışarak onları engellediğini iddia etmişti.

Sosyal medyada tanıkların ifadelerinden yola çıkarak paylaşılan bilgilerde ise Fransız emniyetinin açıklamasının aksine polislerin geçiş haklarını kullanan başörtülü iki genç kadını, İslamofobik nedenlerle tartakladığı, açıklamanın polisleri korumak için "uydurulduğu" iddia edilmişti.

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Fransız polisinin başörtülü iki kadını tartaklaması görüntülere yansıdı Fransız polisinin başörtülü iki kadını tartaklaması görüntülere yansıdı

Twitter, Polis, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fransız polisinin yol ortasında tartakladığı başörtülü iki kadın şikayette bulunacak - Son Dakika


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