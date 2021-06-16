Son dakika haber... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması'na ait 'ALIZE' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.55'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Fransız Donanması'na ait, A645 borda numaralı savaş gemisi 'ALIZE', saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Fransız savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.