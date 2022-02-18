Üye Girişi
Son dakika haber | Fransız SOS Şark Hristiyanları, Suriye'de "savaş suçuna ortaklık"tan soruşturuluyor - Son Dakika

Son dakika haber | Fransız SOS Şark Hristiyanları, Suriye'de "savaş suçuna ortaklık"tan soruşturuluyor

18.02.2022 11:30
Son dakika haber | Fransız SOS Şark Hristiyanları, Suriye'de "savaş suçuna ortaklık"tan soruşturuluyor

Son dakika haberi... Suriye'de Hama ili ve çevresinde savaş suçlarıyla itham edilen Beşşar Esed rejimine bağlı milislerle yakın ilişki içindeki SOS Şark (Doğunun) Hristiyanları adlı örgüte, Fransa'da "savaş suçuna ortaklıktan" soruşturma açıldı.

Suriye'de Hama ili ve çevresinde savaş suçlarıyla itham edilen Beşşar Esed rejimine bağlı milislerle yakın ilişki içindeki SOS Şark (Doğunun) Hristiyanları adlı örgüte, Fransa'da "savaş suçuna ortaklıktan" soruşturma açıldı.

Mediapart sitesinin özel haberine göre, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı SOS Şark Hristiyanları örgütü hakkında ön tahkikat başlattı.

Savcılık, örgütün, köyleri yağmalamak, sivilleri bombalamak ve çocuklara askeri eğitim vermek gibi savaş suçlarıyla itham edilen Şebbihalarla olan bağlantılarını araştırıyor.

Esed rejimi ve destekleriyle kirli ortaklık ve katliam suçu

Hama ilinin kuzeyindeki Skelbiye ve Mıharde köylerini elinde tutan ve SOS Şark Hristiyanları ile ilişkisi bulunduğu iddia edilen Simon el-Vekil ve Nebil el-Abdullah adlı Hristiyanların, Esed rejiminin milis gücü Şebbihalar'ın liderleri olduğu biliniyor.

Pro-Justice adlı STK, el-Vekil ve adamlarını 2012'de Mıharde'ye birkaç kilometre uzaklıktaki el-Kubeyr köyünde, aralarında çocukların da bulunduğu 78 kişiyi saatler içinde katletmekle suçluyor.

Tahkikat, ulusal jandarmaya bağlı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Nefret Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCH) tarafından yürütülüyor.

Suriye'ye kimyasal silah satmakla suçlanan Fransız asıllı Suriye vatandaşı bir kişi ile Ruanda soykırımında suç ortaklığıyla itham edilen bir kişiye soruşturma açan OCLCH, ilk kez bir Fransız derneğinin icraatlarını soruşturuyor.

Ayrıca 2016'dan bu yana Esed rejimi milislerinin yardımıyla "insani" operasyonlar düzenlemek amacıyla on binlerce avro bağış topladığı, bağışların nereye harcandığını şeffaf biçimde açıklamadığı ifade edilen SOS Şark Hristiyanları örgütü, OCLCH soruşturmasıyla ilgili Mediapart'ın sorularını yanıtsız bıraktı.

Fransa aşırı sağıyla iç içe

Örgütün genel direktörü Benjamin Blanchard, 2021 sonbaharında Simon el-Vekil ile görülürken 27 Ekim 2021'de de Rusya'nın başkenti Moskova'da Dünya Hristiyan Birliği Konferansı'na Nebil el-Abdullah ile yan yana oturdu.

SOS Şark Hristiyanları, kendisini "apolitik" olarak tanıtsa da kurulduğu 2013'ten bu yana Fransa'da aşırı sağla yakın ilişkisi bulunan örgütün çok sayıda yöneticisi, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un, birkaçı da aynı kulvardaki Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisinde yer alıyor.

Ayrıca Zemmour'un 2019'da SOS Şark Hristiyanları tarafından Mıharde yararına düzenlenen müzayedede 20 bin avro bağış toplanmasına yardım ettiği de bilinen bir gerçek.

Hatta, Zemmour seçim kampanyası amacıyla aralık ayında gittiği Ermenistan'da örgüt gönüllülerini tebrik etmiş, örgütün Fransa'nın Şam'da yeniden büyükelçilik açması talebini olumlu karşılamıştı.

Fransa Savunma Bakanlığının "ortak kuruluş" unvanına sahipti

Fransa Savunma Bakanlığı Şubat 2017'de SOS Şark Hristiyanları'na "ulusal savunmada ortak kuruluş" unvanı vermişti.

Örgüt, bakanlığın 31 Ocak'ta ortak kuruluş uygulamasını kaldırmasıyla bu unvanı kaybetmişti.

YORUMLAR
500

Suriye, Fransa, Savaş, Hama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Fransız SOS Şark Hristiyanları, Suriye'de 'savaş suçuna ortaklık'tan soruşturuluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:23 Artan talep fiyatlara yansıdı! Gram altın 830 liradan alıcı buluyor
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
09:43 Tayland'da insanlık dışı görüntüler! Maymunları bez çantalara koyup asmışlar
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:41:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Fransız SOS Şark Hristiyanları, Suriye'de "savaş suçuna ortaklık"tan soruşturuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement