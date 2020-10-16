Son dakika haber... FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ve Watch Fit, uluslararası basından 9 ödül kazandı - Son Dakika

Son dakika haber... FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ve Watch Fit, uluslararası basından 9 ödül kazandı

16.10.2020 12:49
Son dakika haber... FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ve Watch Fit, uluslararası basından 9 ödül kazandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Huawei'nin FreeBuds Pro kulaklıkları ile Watch GT 2 Pro ve Watch Fit akıllı saatleri uluslararası basından büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Huawei'nin FreeBuds Pro kulaklıkları ile Watch GT 2 Pro ve Watch Fit akıllı saatleri uluslararası basından büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Stuff, Trusted Reviews, Pocket Now, Android Authority ve Android Central, kulaklık ve saatleri yüksek puanlar ile ödüle layık gördü.

Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit'i değerlendiren Trusted Reviews sitesi, her iki ürüne de "Editörün Tavsiyesi" ödülünü vererek, Watch GT 2 Pro için, "Huawei Watch GT 2 Pro güzel görünüyor, iyi üretilmiş ve sunduğu takip hizmetlerini ise iyi yapıyor. Pil ömrü kesinlikle en iyiler arasında. Güzel görünümlü bir akıllı saat. Daha önce görmediğimiz sayısız egzersiz seçeneği ve üst düzey malzemelere odaklanan bir akıllı saat." değerlendirmesini yaptı.

Watch Fit için ise, "Sıradan kullanıcılar için ve giriş seviyesi sporcular için Fitbit ve Garmin gibi önemli rakiplerle eşleşen çekici bir cihaz. Genel olarak, bu fiyatın güzel göründüğünü söyleyeceğim seçkin birkaç sağlık takipçisinden biri. Huawei Watch Fit, ücretsiz rehberli egzersiz programlarının eklenmesi sayesinde evden formda kalmak isteyen herkes için sağlam bir giriş seviyesi fitness takipçisi." yorumunda bulunuldu.

"FreeBuds Pro, Huawei telefon kullanıcıları için doğal bir öneri"

Huawei FreeBuds Pro'yu inceleyen ve Editörün Seçimi ödülüne layık gören Android Authority sitesi, ürüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"FreeBuds Pro'nun en önemli geliştirmesi, kulak kanallarınızı dış seslerden izole eden silikon kulak uçlarıdır. Bu, aktif gürültü engellemenin (ANC), açık tasarım FreeBuds 3'ten çok daha iyi çalışmasını sağlar. FreeBuds Pro, Huawei telefon kullanıcıları için doğal bir öneri. Önce ürün kalitesi gelir; ve FreeBuds Pro bunu sağlıyor"

Huawei Watch Fit'e de Ekibin Seçimi ödülüne layık gören sitenin yorumu, "Huawei Watch Fit, birçok pahalı Huawei Watch'un sağladığı temel işlevlerin çoğunu sunuyor, ancak çok daha az parayla. Güvenilir fitness takibi, mükemmel pil ömrü ve iyi performans sağlıyor. Lite OS, ekran düzeni ve navigasyona zaten çok aşinayım, bu yüzden buradaki deneyimi oldukça beğendim." oldu.

PocketNow sitesi de hem Huawei FreeBuds Pro hem de Watch GT 2 Pro'ya Editörün Seçimi ödülü verdi.

FreeBuds Pro için, ""Mükemmel ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme, iyi pil ömrü ve genel kullanıcı deneyimi sunduğu için çok yönlü HUAWEI FreeBuds Pro, en iyi ANC gerçek kablosuz kulaklıklar için Editörün Seçimi'dir." ifadelerini kullanan PocketNow, Watch GT 2 Pro için ise "HUAWEI, birinci sınıf malzemeler kullanarak, ana kalp atış hızı sensörünü yükselterek ve kablosuz şarj rahatlığını ekleyerek Watch GT 2 Pro'yu bir sonraki seviyeye taşıdı. Mükemmel fitness özelliklerine ve aşırı pil ömrüne sahip şık ve birinci sınıf bir akıllı saat." yorumunda bulundu.

Huawei FreeBuds Pro'ya incelemelerinde 5 yıldız veren Stuff ise "Size eşi benzeri olmayan bir ses deneyimi sunmak için bir dizi sensörle dolu. Huawei'nin en yeni FreeBuds Pro'larını kullanmak rüya gibi. Rahat ve hafifler, iyi görünüyorlar ve gürültü engelleme inanılmaz derecede iyi çalışıyor."değerlendirmesinde bulundu.

Editörün Tavsiyesi ödülünü veren Android Central ise FreeBuds Pro için "Hareket kontrollerinin kullanımı oldukça kolay ve birçok rakibine göre daha fazla işlevsellik sunuyor." ifadelerine yer verdi.

Cep Telefonu, Android, Huawei, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ve Watch Fit, uluslararası basından 9 ödül kazandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Bursa'da yetiştirilen 4 kilo 290 gramlık dev kabak görenleri şaşırtıyor Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak         
12:22
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek         
10:49
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 12:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ve Watch Fit, uluslararası basından 9 ödül kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei