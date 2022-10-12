Kaza, Taşköprü- Badembekdemir köy yolu üzerinde meydana geldi. Taşköprü- Badembekdemir köy yolu üzerinde mantar toplayıp, evlerine dönmek isteyenlerin içerisinde bulunduğu, Uğur Çalışkanoğlu yönetimindeki 37 AG 626 plakalı otomobil, freninin boşalmasıyla sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Çalışkanoğlu ile araçtaki Adem Arslan, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kalbi durduğu belirlenen Uğur Çalışkanoğlu, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak tekrar hayata döndürüldü. Çalışkanoğlu ile diğer yaralı Adam Arslan, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Uğur Çalışkanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI - Son Dakika

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