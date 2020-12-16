FSM Köprüsü'ndeki zincirleme kaza, TEM Otoyolunda trafiği felç etti - Son Dakika

FSM Köprüsü'ndeki zincirleme kaza, TEM Otoyolunda trafiği felç etti
16.12.2020 10:29
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle köprüde 1 şeridin kapanmasıyla TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde yağış sonrası kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, bir şerit trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle Anadolu istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu TEM Otoyolu trafiğini durma noktasında getirdi. Seyrantepe mevki'ine uzanan trafik, polis ekiplerinin kontrollü yönlendirmesiyle ilerletilmeye çalışılıyor.
(İHA)
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