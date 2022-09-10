Son dakika haber: FSM KÖPRÜSÜ'NDE POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ İKİ POLİSE ÇARPTI - Son Dakika
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Son dakika haber: FSM KÖPRÜSÜ'NDE POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ İKİ POLİSE ÇARPTI

10.09.2022 06:18
Son dakika haber: FSM KÖPRÜSÜ'NDE POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ İKİ POLİSE ÇARPTI

Bir son dakika haberine göre FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, iki polis memuruna çarptı.

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, iki polis memuruna çarptı. Çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü başka bir araca çarpmasının ardından gözaltına alındı.

Olay saat 03: 00 sıralarında FSM Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü girişinde uygulama yapan polis ekipleri, aşırı süratli 48 AGP 572 plakalı panelvana dur ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasındaki iki polis memuruna çarparak kaçmaya çalıştı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, o sırada köprü üzerinde seyir halinde olan Durmuş S. idaresindeki 34 BEP 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Köprü üzerinde gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Kazada yaralanan polis memuru Okan D. ve Kadir M. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle FSM Köprüsü Edirne istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, yaşanan trafik yoğunluğu, araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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Son dakika haberleri | FSM KÖPRÜSÜ'NDE POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ İKİ POLİSE ÇARPTI Son dakika haberleri | FSM KÖPRÜSÜ'NDE POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ İKİ POLİSE ÇARPTI Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu
Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: FSM KÖPRÜSÜ'NDE POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ İKİ POLİSE ÇARPTI - Son Dakika

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