Son dakika haber: Fuat Oktay'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun - Son Dakika

Son dakika haber: Fuat Oktay'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun
02.11.2020 10:39
Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun" dedi.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun" dedi.
Oktay, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Oktay, "Şükürler olsun. 3 yaşındaki Elif'imiz 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Dayanma gücü veren Rabbime hamdolsun. Hayat için insanüstü bir mücadele veren ekiplerimizin hakkı ödenmez. Minnettarız" dedi.
Son Dakika Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar yeni haftaya 8,38'den başladı İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı