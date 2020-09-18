Son dakika haber | Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur."
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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:07 - Kaynak: AA
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