Son dakika haber: Fuat Oktay: Devletimiz, vatandaşlarımızın yanında - Son Dakika

Son dakika haber: Fuat Oktay: Devletimiz, vatandaşlarımızın yanında
30.10.2020 15:57
Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.
Fuat Oktay, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Oktay, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.
Son Dakika Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı