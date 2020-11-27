Son dakika haber! Fuat Oktay: GÖKBEY ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelindi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde politikaların daha etkin şekilde oluşturulmasını, faaliyetlerin hızlı ve dinamik biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 7 Başkanlık, 1 Genel Sekreterlik, 4 Ofis ve 9 Politika Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurulan ofislerin faaliyetlerini anlatan Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu; üstün zekalı ve yetenekli çocuklarımızın-vatandaşlarımızın erken aşamalarda tespiti, kabiliyetlerini en etkili şekilde kullanmalarını temin etmek ve beyin göçünün önüne geçebilmek amacıyla 'Özel Yeteneklilere İlişkin Politika Belgesi' çalışmasını tamamlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sonuç odaklı yapısına uygun şekilde konu bazlı ve nokta atışı kamu hizmetlerini hızlı şekilde hayata geçirmektedir. Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Türkiye Portalı çalışmaları, büyük veri, siber güvenlik ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmalar ile siber vatanda ve dijital alanda egemenliğimizi güçlendirmektedir. Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibariyle 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır" dedi.