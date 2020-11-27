Son dakika haber! Fuat Oktay: GÖKBEY ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelindi - Son Dakika

Son dakika haber! Fuat Oktay: GÖKBEY ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelindi

27.11.2020 12:14
Son dakika haber! Fuat Oktay: GÖKBEY ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelindi, System.String[]

Son dakika politika haberi: CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde politikaların daha etkin şekilde oluşturulmasını, faaliyetlerin hızlı ve dinamik biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 7 Başkanlık, 1 Genel Sekreterlik, 4 Ofis ve 9 Politika Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurulan ofislerin faaliyetlerini anlatan Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu; üstün zekalı ve yetenekli çocuklarımızın-vatandaşlarımızın erken aşamalarda tespiti, kabiliyetlerini en etkili şekilde kullanmalarını temin etmek ve beyin göçünün önüne geçebilmek amacıyla 'Özel Yeteneklilere İlişkin Politika Belgesi' çalışmasını tamamlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sonuç odaklı yapısına uygun şekilde konu bazlı ve nokta atışı kamu hizmetlerini hızlı şekilde hayata geçirmektedir. Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Türkiye Portalı çalışmaları, büyük veri, siber güvenlik ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmalar ile siber vatanda ve dijital alanda egemenliğimizi güçlendirmektedir. Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibariyle 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır" dedi.

'STRATEJİ BELGESİ YAKIN ZAMANDA YAYIMLANACAKTIR'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hazırlık çalışmalarının tamamlandığını aktaran Oktay, "Strateji belgesi yakın zamanda yayımlanacaktır. Yapay zeka algoritmaları ile MR görüntülerinin saniyeler içinde değerlendirilmesine imkan sağlayan Türk Beyin Projesi Gazi Üniversitesi ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğinde yürütülmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 1,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Siber Zeka Yarışması, '81 İl'de 81 Siber Kahraman Projesi', siber güvenlik eğitimleri, girişimciliği destekleyen fikir ve bitirme projesi yarışmaları, kamu spotları ve sosyal medya paylaşımları ile ülkemizde siber güvenlik alanında farkındalık ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN ÇALIŞMALARIOktay, İletişim Başkanlığı'nın, iç ve dış kamuoyuna yönelik olarak başta terörle mücadele olmak üzere Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi. Oktay, "Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik dezenformasyon girişimleriyle mücadele etmek için 'Türkiye Azerbaycan Medya Platformu'nun kurulması ve İslamofobiye karşı Türkiye-Malezya- Pakistan ortaklığında güçlü bir uluslararası medya ve iletişim merkezi kurulması, İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen işbirliği örnekleridir. İletişim Başkanlığı'nın önemli görevlerinden birisi de kamuda söylem birliğinin tesis edilmesidir. Başkanlık, milli bayramlar ve anma günlerinde ülke çapında gerçekleştirilen kutlama ve etkinliklerin koordinasyonunu üstlenmektedir" ifadesini kullandı.'SERİ ÜRETİM VE TESLİMATLARI DEVAM EDİYOR'Gerek yurtiçinde gerekse sınırların ötesinde; Türkiye'nin menfaatlerini koruyabilmenin milli savunma sanayisinin katkılarıyla gerçekleştiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'larımız için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD-170 motorumuzun teslimatları devam etmektedir. Test ve eğitim gemimiz TCG UFUK'un deniz kabul testleri başlatılmış, MİLGEM Projemizin beşinci gemisi TCG İstanbul Fırkateyni'nin inşa faaliyetleri hızlandırılmıştır. Bu ay içerisinde 'Yeni Tip Denizaltı' projemiz için stratejik süreçlerden birisini daha tamamladık. Proje kapsamında inşa edilmekte olan 6 denizaltımızda kullanılacak yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemlerinin üretimini başarıyla gerçekleştirdik."

Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Fuat Oktay: GÖKBEY ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelindi - Son Dakika


Son Dakika

40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam
Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı         
12:46
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak         
12:16
Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu         
11:57
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet         
10:35
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 13:00:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Fuat Oktay: GÖKBEY ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei