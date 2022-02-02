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Son dakika haber! Fuat Oktay: Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı mücadelesine devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber! Fuat Oktay: Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı mücadelesine devam ediyor

02.02.2022 10:17
Son dakika haber! Fuat Oktay: Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı mücadelesine devam ediyor

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı gerçekleştirilen 'Kış Kartalı' hava harekatına ilişkin "Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz,...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı gerçekleştirilen 'Kış Kartalı' hava harekatına ilişkin "Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından, Milli Savunma Bakanlığı'nın harekatıyla ilgili 'Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor' paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu. Fuat Oktay, paylaşımında "Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin" dedi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fuat Oktay: Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı mücadelesine devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Fuat Oktay: Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı mücadelesine devam ediyor - Son Dakika
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