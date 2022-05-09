Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası - Son Dakika
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Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası

09.05.2022 11:28
Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası

Son dakika haberleri: İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Aralık 2020'de, Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastanede meydana geldi. 1'i ilk eşinden 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli tıptaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SON SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDUDavanın geçen 25 Nisan'daki duruşmasında, savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında, sanık Baştosun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasıyla devam edildi. Tutuklu sanık Baştosun, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Öldürülen Fulya Öztürk'ün annesi Hüsniye Çelebi, babası Ahmet Öztürk ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ise salona alınmadı. Son sözü sorulan sanık Baştosun, pişman olduğunu belirtti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baştosun'u 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, indirim de uygulamadı.

Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası
Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası - Son Dakika


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