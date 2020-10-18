Son dakika haber | Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Son dakika haber | Futbol: Süper Lig

18.10.2020 18:17
Son dakika haber | Futbol: Süper Lig, System.String[]

Son dakika haberine göre Stat: Antalya Hakemler: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran Eraslan Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 61 Ufuk Akyol), Naldo, Kudriashov (Dk. 81 Gökdeniz Bayrakdar), Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Orgill), Nuri Şahin (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran Eraslan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 61 Ufuk Akyol), Naldo, Kudriashov (Dk. 81 Gökdeniz Bayrakdar), Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Orgill), Nuri Şahin (Dk. 71 Doğukan Sinik), Sidney Sam, Podolski, Amilton, Jahovic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji (Dk. 46 Enver Cenk Şahin), Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa (Dk. 66 Nogueira), Güray Vural (Dk. 46 Vetrih), Dicko (Dk. 75 Mehmet Erdem Uğurlu), Maxim (Dk. 66 Furkan Soyalp), Mirallas

Goller: Dk. 3 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 70 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 28 Mirallas, Dk. 65 Morais (Gaziantep FK), Dk. 79 Sidney Sam, Dk. 90+6 Ufuk Akyol (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Veysel Sarı, Dk. 49 Kudriashov, Dk. 86 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Djilobodji (Gaziantep FK),

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK mücadelesi 1-1 sona erdi.

54. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi.

67. dakikada Podolski, rakip ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullandı. Alman futbolcunun direkt kaleye şutunda kaleci Günay Güvenç, topun ağlarla buluşmasına müsaade etmedi.

70. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Enver Cenk Şahin'in ceza sahası sağ çaprazından ortasında Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top, filelere gitti. Ancak yan hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucu hakem Koray Gençerler, golün geçerli olduğuna işaret etti: 1-1.

88. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top üst direkten dışarıya çıktı.

Gaziantep FK'den Mirallas ile Morais'in, Fraport TAV Antalyaspor'dan Sidney Sam ile Ufuk Akyol'un kırmızı kartla oyun dışı kaldığı ve her iki takımın dokuzar kişi tamamladığı karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

Koray Gençerler, Antalyaspor, Veysel Sarı, Antalya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

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