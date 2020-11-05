Son dakika haber... FutureCommerce360 Konferansı - Son Dakika

Amazon Avrupa ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Eirini Zafeiratou, online satış ile birlikte geleneksel satışın biteceği iddialarına değinerek, "Çok kanallı satışlar geleneksel satışları öldürmeyecek ama işin geleceği de bu. Fiziksel ve online'ın birleştiği bir deneyimden bahsediyoruz." dedi.

Alkaş tarafından düzenlenen FutureCommerce360 Konferansı'nda, e-ticaretin güncel ve öncelikli konuları ele alınırken, etkinlik kapsamında perakende sektörünün e-ticaret paydaşları bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, sektörlerin dijitalleşme adına önemli adımlar attığı bu günlerden Alkaş olarak harekete geçtiklerini belirterek, "Biz de Dijital Network Alkaş" (DNA) platformunu kurduk. Bugün FutureCommerce360 Konferansı'nı DNA adıyla iletişimde olacağımız bu platformda yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendi etkinliklerimizi düzenleyebilmek adına yola çıktığımız DNA'yı şimdi bütün sektörlere açmak istiyoruz." dedi.

Toplantıda konuşan Amazon Avrupa ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Eirini Zafeiratou ise Kovid-19'un bundan önceki krizlerden farklı olduğunu söyledi. Kovid-19'un etkisinin sadece bir bölge ile sınırlı olmadığını belirten Zafeiratou, şunları söyledi:

"Bu salgın tüm dünyaya yayıldı Eş zamanlı olarak hem arz hem de talep tarafında şoklar yarattı. Tüketiciler hayati olmayan harcamalarını sınırlandırdı. İnsanların istedikleri ürünlerin nakliyesinde de problem yaşandı. En gelişmiş ekonomilerin bile böyle bir salgından zarar görebileceğini anlamış olduk. Perakende sektörü zaten hızlı bir değişim dönüşüm içerisindeydi. Pandemi bu süreci hızlandırdı ve harcama biçimlerimizi değiştirdi. Online harcamalar arttı bu dönemde. Pandeminin ilk günlerinde talebe aşırı bir yüklenme oldu. Hibrit modeller daha ölçeklenebilir oldu. Pek çok perakende zinciri internet sitelerini geliştirdi. Tüm perakende markaları hemen hemen her kanalda rekabet içerisine girdi."

"Online ticaret geleneksel satışı öldürmedi"

Online satışların geleneksel satış modellerini olumsuz etkileyeceği yönündeki iddialara değinen Zafeiratou, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Global Data'nın yaptığı son araştırmanın verileri gösteriyor ki, online ticaret tüm satışların yüzde 30'unu oluşturuyor. Çoğu da zaten fiziksel mağazalarla beraber çalışıyor. İnsanlar siparişini telefondan verip gidip mağazadan paketlenmiş ürününü alabiliyor. Artık bu 'tıkla ve git al' modeli büyümeye başladı. Fiziksel mağazalar yeniden açılınca insanlar yeniden fiziksel mağazalara gitmeye başladı. Online ticaret onları öldürmedi. Birçok perakende şirketinin offline (çevrimdışı) mağazası var. Onlara biz fiziksel perakende diyorduk. Onlarda fiziksel ve çok kanallı satışlarında büyük artışlar açıkladılar. Çok kanallı satışlar geleneksel satışları öldürmeyecek ama işin geleceği de bu. Fiziksel ve online'ın birleştiği bir deneyimden bahsediyoruz."