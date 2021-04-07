Son dakika haber... G20'nin küresel asgari vergiler konusunda 2021 ortasına kadar anlaşmaya varması bekleniyor - Son Dakika

Son dakika haber... G20'nin küresel asgari vergiler konusunda 2021 ortasına kadar anlaşmaya varması bekleniyor

07.04.2021 20:29
Son dakika haber... G20'nin küresel asgari vergiler konusunda 2021 ortasına kadar anlaşmaya varması bekleniyor, System.String[]

Son dakika haberler... G20'nin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda 2021 ortasına kadar anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğu bildirildi.

G20'nin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda 2021 ortasına kadar anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğu bildirildi.

G20 ülkelerinin Ekonomi ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde ikinci toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

G20 Dönem Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlar ile merkez bankası başkanlarının verimli bir görüş alışverişinde bulunduğu ve bir dizi taahhüt üzerinde anlaştığı belirtildi.

Toplantıda küresel ekonomiyi, ekonomik toparlanmayı ilerletme ve daha sürdürülebilir bir büyümeyi teşvik etmekten savunmasız ülkelerin desteklenmesi ile vergilendirme konularındaki ilerlemeye kadar pek çok konu ele alındı. G20 ülkeleri 2020'deki daralmadan sonra aşılama kampanyalarının başlaması ve devam eden siyasi destek sayesinde görünümün iyileştiğinde birleşirken toparlanmadaki belirsizlik riskine dikkati çekti.

G20 ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzun zamandır devam eden etkileri karşısında insanların hayatlarını, işlerini ve gelirlerini korumak için gereken süre boyunca mevcut tüm politika araçlarını kullanma istekliliğini teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "G20, sağlık sistemlerini güçlendirmeye ve Kovid-19 aşılarını adil, kolay erişilebilir, etkili ve uygun fiyatlı hale getirmek konusunda kararlı kalmayı sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

Üyelerin ayrıca ekonomi ve sağlık görünümündeki son değişiklikleri yansıtmak için G20 Eylem Planı'nın güncellenmesi konusunda da mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu güncelleme, küresel ekonomiyi bu krizden çıkarmak, mevcut küresel zorlukların üstesinden gelmek ve gelecekteki zorluklara karşı dayanıklılığı artırmak için bir dizi taahhüt içeriyor. Bu zorluklar arasında, iklim değişikliğinin ele alınması ve çevrenin korunmasının teşvik edilmesi giderek daha acil hale gelmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada uluslararası vergi sistemine yönelik iş birliğine devam etme isteği yeniden teyit edilirken bakan ve başkanların 2021 ortasına kadar küresel asgari kurumlar vergisi konusunda, evrensel ve fikir birliğine dayalı çözümlere ulaşmaya kararlı oldukları belirtildi.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco da "Kurumların ve çok uluslu şirketlerin asgari vergilendirilmesi hususunda G20'nin temmuzda bir anlaşmaya varması bekleniyor. Bunun Venedik'te yapılacak üçüncü toplantıda olmasını umuyoruz." dedi.

G20 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının 3. toplantısının 9-10 Temmuz'da Venedik'te yapılacağı bildirildi.

G20 Ekonomi ve Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ilk toplantısını 26 Şubat'ta yapmış ve küresel zorluklar karşısında koordinasyon ihtiyacı olduğu görüşünde birleşmişti.

Kurumlar Vergisi, Ekonomi, Maliye, G-20, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... G20'nin küresel asgari vergiler konusunda 2021 ortasına kadar anlaşmaya varması bekleniyor - Son Dakika


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