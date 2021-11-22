İngiltere hükümeti, G7 Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Toplantısı'nın 10-12 Aralık tarihleri arasında Liverpool kentinde gerçekleşeceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Küresel olarak nasıl daha yakın ekonomik, teknoloji ve güvenlik bağları kuracağımızı ve İngiliz halkına nasıl hizmet edeceğimizi tartışmak için arkadaşlarımızı ve ortaklarımızı ağırlayacağım" dedi.

İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 10-12 Aralık tarihleri arasında Liverpool kentinde G7 Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Toplantısı'nın düzenleneceği ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya ve Avrupa Birliği'nden (AB) meslektaşlarını 3 gün boyunca ağırlayacağı kaydedildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, G7 toplantısının kentin tanıtımı için büyük bir fırsat olacağını belirterek, toplantı kapsamında bir araya gelecek bakanlar ile daha yakın ilişkiler ve İngiliz halkına hizmet konularının masaya yatırılacağını aktardı. Truss, "Önümüzdeki ay Liverpool'da yapılacak G7 Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Toplantısı, kenti dünyaya tanıtmak ve İngiliz kültürünün ve ticaretinin en iyilerini öne çıkarmak için harika bir fırsat. Küresel olarak nasıl daha yakın ekonomik, teknoloji ve güvenlik bağları kuracağımızı ve İngiliz halkına nasıl hizmet edeceğimizi tartışmak için arkadaşlarımızı ve ortaklarımızı ağırlayacağım. Özgürlüğü, demokrasiyi ve girişimciliği ilerleten ve benzer düşünen ülkeleri güçlü bir konumdan birlikte çalışmaya teşvik eden dünya çapında bir özgürlük ağı kurmamızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, geçtiğimiz mayıs ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen toplantının ardından G7 Dışişleri Bakanları'nın bu yılki ikinci yüz yüze toplantısı olacak. Toplantıya G7 üye ülkelerinden bakanların yanı sıra, Malezya, Tayland ve Endonezya'dan bakanlar da katılacak. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri de ilk kez bir G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na dahil edilmiş olacak.

(İHA)