Son dakika haber: Gabriel Margarit: "8.'lik şehrimiz Gaziantep'e hediye olsun"

- Gabriel Margarit: "8.'lik şehrimiz Gaziantep'e hediye olsun"

MALATYA - Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Süper Lig'deki ilk sezonlarında 8.'lik elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın kart cezalısı olması nedeniyle karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit, ligi 8. sırada bitirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu 8.'lik şehrimiz Gaziantep'e hediye olsun" dedi.

Bir alt lige düşen Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Margarit, Yeni Malatyaspor'un seneye yeniden Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını da ifade etti.

Teknik Direktör Sumudica'nın iyi bir takım oluşturduğunu dile getiren Margarit, "3-5-2 ile Süper Lig'e alışık olmadık bir sistemle giriş yaptık. Biz bu sistemi oynadık çünkü bu sisteme uygun oyuncularımız vardı. Defans bölgemizde çok önemli 3 tane oyuncumuz var. Oyuncu kalitesi ile güzel bir sistem oluşturduk, bizim için çok büyük başarı" şeklinde konuştu.