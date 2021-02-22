Son dakika haber! Galatasaray, ABD'li basketbolcu Pierre Jackson'ı kadrosuna dahil etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Pierre Jackson, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.