Son dakika haber! Galatasaray, ABD'li basketbolcu Pierre Jackson'ı kadrosuna dahil etti
22.02.2021 20:17
Son dakika spor haberine göre Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı transfer etti.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.
Pierre Jackson, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.
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