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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den TFF Tahkim Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararına tepki - Son Dakika

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den TFF Tahkim Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararına tepki

04.08.2021 16:53

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın eski kulübü Çaykur Rizespor'la yaşadığı uyuşmazlıkla ilgili verdiği karara tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın eski kulübü Çaykur Rizespor'la yaşadığı uyuşmazlıkla ilgili verdiği karara tepki gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Rezan Epözdemir, TFF Tahkim Kurulunun başkan ve üyelerini istifaya davet etti.

TFF bünyesindeki hukuk kurullarının güvenilirliğinin tartışmalı olduğunu savunan Rezan Epözdeir şu ifadeleri kullandı:

"Oğulcan Çağlayan Galatasaray'ın çok saygın bir futbolcusudur. Kimse Galatasaray'ın futbolcusunun hakkını yiyemez. Türk futbolu ve herkes için adaleti savunmaya devam edeceğiz. Galatasaray, Türk sporunun mihenk taşıdır. Bu mücadelemizde lümpen bakış açısına her zaman dur diyeceğiz. Bir yanda kurumlarla birlikte uzlaşma çabamıza devam edeceğiz, Galatasaray'a karşı yapılan hiçbir haksızlığa ise boyun eğmeyeceğiz. Kişisel çıkarlarla TFF'yi kaosa sürükleyen aktörlerle ilgili hukuki ve fiili mücadelemiz devam edecek. Hukuki yollara başvuruyoruz. Hasmane ve rövanşist yaklaşımla verilen bir karar olduğunu düşünüyoruz. Niçin oldu? Yakın zamanda gerçekleşen genel kurul ve süreçle beraber resmin bütününe baktığınızda, bu kararın niçin verildiğini görebilirsiniz. Galatasaray olarak Tahkim Kurulunun başkan ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Galatasaray'ın resmi iradesi budur. Aleniyet var. Sayın Murat Balcı, Emine Yazıcıoğlu, Osman Baturhan Dursun, Haluk Sonsuz, Eyüp Kul, Murat Erbilen ve Abdürrahim Güneşdoğdu'nun vakit geçmeksizin istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kurulun istifasını talep ediyoruz. 40 gün içinde taban tabana zıt karara imza atan üyeler hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa şikayetçi olacağız."

"Resmi sitede karar oy çokluğuyla görünüyor. Oy çokluğunu acele bir şekilde oy birliğine çeviren bir kurul var. Bu kurulun aldığı karar sağlıklı olabilir mi?" şeklinde konuşan Epözdemir, "Hangi eller bu karara dokundu, kim talimat verdi, muhalif üyeleri kim vazgeçirdi? Galatasaray Kulübüne karşı bu kumpası kim kuruyor? Sonuna kadar bu sürecin takipçisi olacağız. Hangi arada muhalif üyeler ikna edildi ve aleyhimize belki de Türk hukuk tarihine kara harflerle geçecek bu karar verildi. Olağan kanun yolu devam ediyor. Yargı kararı yok, kesinleşmiş karar yok, kesinleşmiş alacak yok. Kulüpler için transfer yasağını kaldırıyorsunuz ama oyuncu için açık hüküm olmasına rağmen itirazımızı reddediyorsunuz. Bu bir hukuk garabetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tahkim Kurulunun daha önce Oğulcan'ın 6 maçlık cezasını 3'e indirdiğini ancak 1 milyon 200 bin avroluk tazminattan Galatasaray Kulübü ile oyuncunun sorumlu tutulduğunu hatırlatan Rezan Epözdemir, "Bu karar bizi çok şaşırttı. Çünkü emsali yok. Sözleşmesinin bitmesine 6 hafta kala oyuncunun mukavelesini haksız feshettiği belirtiliyor ancak tüm yılın ücreti talep ediliyor. Kulübümüz ve futbolcumuz bölge idare mahkemesine başvuru yaptı. Süreç devam ederken kulübümüzle ilgili transfer yasağı alınmış. Bununla ilgili yönetim kuruluna başvurduk. 'Bu alacak kesin değil, çekişmeli alacak. Transfer yasağı yapamazsınız.' dedik. Bunun üzerine Tahkim Kuruluna başvurduk. Tahkim Kurulu 40 gün önce, 'Transfer yasağını kaldırıyoruz. Hukuki süreç devam ediyor. Kesinleşmiş bir alacak olmadığı için kulüp adına transfer yasağını kaldırıyorum.' dedi. UEFA'ya da başvurup, 'Oyuncumuzun lisansıyla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu çekişmeli alacaktır, bunu böyle kabul edin.' dedik. UEFA bu talebimize müspet yaklaştı. Akabinde TFF bu kez oyuncu bakımından vize ve lisans işlemlerini yapmadı." ifadelerini kulandı.

Bu gelişmenin üzerine TFF'ye bir başvuru daha yaptıklarını aktaran Epözdemir, "Biz, 'Bu karar hukuksuzdur, olağan kanun yolu devam ediyor.' dedik. 'Oyuncuyla ilgili bu tasarruf hukuka aykırıdır. Oyuncunun lisansını çıkarmamazlık yapamazsınız, çalışma hakkını kısıtlar.' dedik. Federasyon 3 hafta boyunca bu talebimizle ilgili karar vermedi. 2 Ağustos'ta da ret kararı verdi. Tahkim Kurulunun olağanüstü toplanmasını talep ettik ve toplandı. Elimizde 40 gün var. 'Hukuki süreç devam ediyor, transfer yasağını kaldırıyorum.' demiş, oyuncumuz için de paralel karar çıkacak diye düşündük. Dün akam 22.32'de karar bize fakslandı. Fakslanan kararda oy birliğiyle, resmi sitede oy çokluğuyla reddedildiği yazıyor. Her şeye rağmen dik durmaya çalışan Tahkim Kurulu üyeleri bu aradaki süreçte ikna edilmiş, karar hiçbir çatlak ses olmadan oy birliğine dönüşmüş. Bu bile kararın başlı başına bir hukuk garabeti olduğunu ortaya koyuyor. 40 gün sonra aynı olayda aynı şartlar devam ederken, taban tabana zıt bir karardan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den TFF Tahkim Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararına tepki
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den TFF Tahkim Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararına tepki
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den TFF Tahkim Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararına tepki
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den TFF Tahkim Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararına tepki

Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan, Rezan Epözdemir, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den TFF Tahkim Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararına tepki - Son Dakika Spor


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