Son dakika haber! Galatasaray'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7'ye çıktı.



Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray sahadan 4-1 mağlubiyet ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde oynadığı son 7 maçta galibiyete uzanamadı. Aslan, ligde en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Cimbom daha sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a yenildi. - İSTANBUL