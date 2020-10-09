Galatasaray'dan maaş açıklaması
09.10.2020 17:29
Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in Ali Sami Yen'i anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, bütün futbolculara ekim ayına kadar ödemelerin yapıldığı, indirimi kabul etmeyen iki futbolcuya ise maaşların eksik ödendiğini açıklamasının ardından bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.
Galatasaray
Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz
'in Ali Sami Yen
'i anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, bütün futbolculara ekim ayına kadar ödemelerin yapıldığı, indirimi kabul etmeyen iki futbolcuya ise maaşların eksik ödendiğini açıklamasının ardından bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan mutabakat sonunda iki futbolcuya da yüzde 15 indirimli şekilde ödemelerin yapıldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır."
- İstanbul
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