Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Kovid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.