Son dakika haber! Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Epiphanny Prince'i transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 33 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Epiphanny Prince'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 1,75 metre boyundaki Prince sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.

Epiphanny Prince, 2 Şubat 2006 tarihinde oynanan liseler arası kadın maçında 113 sayı kaydederek, 100 ve üzeri sayı atan ilk liseli basketbolcu olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Prince, 2009-2010 sezonunda Botaş forması giydi. Sonrasında Rusya'nın Spartak Vidnoe takımına giden basketbolcu, ardından 2011-2012 sezonunda tekrar Türkiye'ye döndü ve Galatasaray'a transer oldu. 2012-2013 sezonunu Rusya'nın Dynamo Kursk takımında geçiren Prince, 2019-2020 sezonuna kadar Rus ekibinde forma giydi.

WNBA'de sırasıyla Chicago, New York ve Las Vegas formalarını giyen ve çifte vatandaşlığı bulunan Epiphanny Prince, Rusya Milli Takımı'nda forma giyiyor.