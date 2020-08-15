Son dakika haber! Galatasaray Kulübü, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile transfer görüşmelerine başlandığını...
Son dakika spor haberi... Galatasaray Kulübü, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 15:01
Kaynak: AA
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