Son dakika haber: Galatasaray voleybol şubesinde 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübünün voleybol şubesinde 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta Kadın Takımı'nın Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, "Testler sonucunda erkek takımımızda 1 oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden 2 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup, gözetim altında bulunmaktadırlar." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:53 - Kaynak: AA
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