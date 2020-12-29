Son dakika haber | Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu
29.12.2020 21:27
Son dakika habere göre Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Alex Tyus, İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer oldu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Alex Tyus, İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kasım ayında kadroya dahil olan Tyus'ın Real Madrid'e transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmındaki katkıları için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV açıklaması: Ben ortak olsam muhtemelen kanal kapanmazdı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 53 binin üzerinde Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlü isimler netleşti Bolu Valisi: Yılbaşında bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza kesilecek Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı