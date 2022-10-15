Polislerin, söz konusu üç tekerlekli araçları parklarda, yürüyüş yolları gibi alanlarda devriye gezmek için kullanılacağı bilgisi paylaşılan haberde, araçların, suçların bildirilme ve yardım istenebilme ihtimali yüksek "güvenli bölgelerde" bulunacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Galler'de polis suçlularla mücadele için tuk tuk kullanacak - Son Dakika

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