Son dakika haber... Gamze Akkuş İlgezdi: Konya'da Yaşanan Olayın Tek Faili Hasta Yakını Değil, Aynı Zamanda AKP Sağlık Politikalarıdır - Son Dakika
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Son dakika haber... Gamze Akkuş İlgezdi: Konya'da Yaşanan Olayın Tek Faili Hasta Yakını Değil, Aynı Zamanda AKP Sağlık Politikalarıdır

07.07.2022 11:21
Son dakika haber... Gamze Akkuş İlgezdi: Konya'da Yaşanan Olayın Tek Faili Hasta Yakını Değil, Aynı Zamanda AKP Sağlık Politikalarıdır

Son dakika haberlerine göre CHP’nin sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, uzman doktor Ekrem Karakaya’nın Konya Şehir Hastanesi’nde hasta yakını Hacı Mahmut Akçay’ın saldırısı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin, “Dilimizde tüy bitti. Bıçak, artık kemikte. Konya’da yaşanan olayın tek faili hasta yakını değil, aynı zamanda AKP sağlık politikalarıdır. Siz sustukça hekim kanı sizin ellerinize de bulaşacak, günahı boynunuzda kalacaktır. Sağlıkta şiddetin son bulması için derhal Sağlıkta Dönüşüm Programı terk edilerek sağlıkta şiddetin kök nedenlerine yönelik önlem alınmalıdır” dedi.

CHP'nin sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, uzman doktor Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mahmut Akçay'ın saldırısı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin, "Dilimizde tüy bitti. Bıçak, artık kemikte. Konya'da yaşanan olayın tek faili hasta yakını değil, aynı zamanda AKP sağlık politikalarıdır. Siz sustukça hekim kanı sizin ellerinize de bulaşacak, günahı boynunuzda kalacaktır. Sağlıkta şiddetin son bulması için derhal Sağlıkta Dönüşüm Programı terk edilerek sağlıkta şiddetin kök nedenlerine yönelik önlem alınmalıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, uzman doktor Ekrem Karakaya'nın dün Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mahmut Akçay tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. İlgezdi, şunları söyledi:

"ADETA BİR KAN DAVASINA DÖNEN HEKİM-HASTA YAKINI İLİŞKİLERİNİN ÖNÜ ALINMADIKÇA DAHA BİRÇOK SAĞLIK ÇALIŞANIMIZI KAYBEDECEĞİZ"

"Sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz pandemi döneminde ölümle burun buruna dedik, anlamadınız. Sağlıkta şiddet onlar için büyük bir tehdit, her gün ölüm korkusuyla görevlerini yapmaya çalışıyorlar dedik, dinlemediniz. Başlarına silah dayanıyor, kimi zaman kılıfından çıkan o silah yüzünden doktorlarımız canından oluyor dedik, görmezlikten geldiniz. Artık üç maymunu oynamayı bırakın ve Konya'ya bakın. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, görevi başında bir hasta yakını tarafından katledildi. Hasta yakını, annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttu ve canını aldı. Başından vurularak öldürüldü. Dilimizde tüy bitti. Bıçak, artık kemikte. Daha size ne diyelim. Adeta bir kan davasına dönen hekim-hasta yakını ilişkilerinin önü alınmadıkça daha birçok sağlık çalışanımızı kaybedeceğiz.

"KONYA'DA YAŞANAN OLAYIN TEK FAİLİ HASTA YAKINI DEĞİL, AYNI ZAMANDA AKP SAĞLIK POLİTİKALARIDIR"

Kamil Furtun, Ersin Aslan, Edip Kürklü, Ali Menekşe ve niceleri… Hasta yakınları tarafından öldürülen hekimlerimize bir yenisi, Ekrem Karakaya ile eklendi. Konya'da yaşanan olayın tek faili hasta yakını değil, aynı zamanda AKP sağlık politikalarıdır. Siz sustukça hekim kanı sizin ellerinize de bulaşacak, günahı boynunuzda kalacaktır. AKP iktidarına sesleniyorum. Sağlıkta şiddeti bitirmek için tüm mekanizmalar elinizde, bitirin. Hekimlerin canı size emanet, koruyun. Elinizdeki hekim kanını bir an önce temizleyin, temizleyin ki boynunuzdaki bir günahtan daha kurtulun. Sağlıkta şiddetin son bulması için derhal Sağlıkta Dönüşüm Programı terk edilerek sağlıkta şiddetin kök nedenlerine yönelik önlem alınmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Ekrem Karakaya, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gamze Akkuş İlgezdi: Konya'da Yaşanan Olayın Tek Faili Hasta Yakını Değil, Aynı Zamanda AKP Sağlık Politikalarıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gamze Akkuş İlgezdi: Konya'da Yaşanan Olayın Tek Faili Hasta Yakını Değil, Aynı Zamanda AKP Sağlık Politikalarıdır - Son Dakika
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