Son dakika haber | Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı (3)
13.10.2020 17:01
Edinilen son dakika haberine göre SEVGİLİSİ DE DAHİL 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDEIsparta'da, Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 erkek şüphelinin işlemleri tamamlandı.
SEVGİLİSİ DE DAHİL 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Isparta'da, Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 erkek şüphelinin işlemleri tamamlandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Isparta Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden birinin Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğu öğrenildi.
Nurettin ARKAN/ISPARTA,
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