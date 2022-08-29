Açıklamada, bu sırada arslanlardan birinin, "davetsiz misafir" olarak açıklanan bu kişiye saldırarak öldürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Gana'da hayvanat bahçesine zorlan giren bir kişi, arslan saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

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