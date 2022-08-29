Son dakika haber... Gana'da hayvanat bahçesine zorlan giren bir kişi, arslan saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Gana'da hayvanat bahçesine zorlan giren bir kişi, arslan saldırısında hayatını kaybetti

29.08.2022 12:42
Son dakika haber... Gana'da hayvanat bahçesine zorlan giren bir kişi, arslan saldırısında hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Gana'nın başkenti Akra'daki hayvanat bahçesine zorla giren bir kişinin, arslan saldırısında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gana'nın başkenti Akra'daki hayvanat bahçesine zorla giren bir kişinin, arslan saldırısında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gana Ormancılık Komisyonundan yapılan açıklamada, Akra'daki hayvanat bahçesinin güvenlik çitlerinden atlayan 30 yaşlarındaki bir kişinin, arslan muhafazasının içine düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu sırada arslanlardan birinin, "davetsiz misafir" olarak açıklanan bu kişiye saldırarak öldürdüğü ifade edildi.

Ölen kişinin cesedinin morga kaldırıldığı aktarılan açıklamada, arslanların ise güvenlik altına alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gana'da hayvanat bahçesine zorlan giren bir kişi, arslan saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gana'da hayvanat bahçesine zorlan giren bir kişi, arslan saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
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