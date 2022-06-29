Ansah-Akrofi, "Olayın mevcut video görüntüleri inceleniyor. Saldırılara katıldığı ve şiddeti teşvik ettiği belirlenen diğer tüm kişiler tutuklanarak adalete teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hükümet, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Gana'da hükümet karşıtı protestoda 29 gözaltı - Son Dakika

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