Gana'da 20 Ocak'ta patlayıcı yüklü kamyonun patlaması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle kamyonun sahibi olan İspanyol firmaya depolama ve nakliye yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 milyon dolar para cezası kesildi.

Gana'nın batısındaki maden kasabası Bogoso yakınlarında dün akşam saatlerinde patlayıcı madde yüklü kamyon ile bir motosikletin çarpışması sonucu büyük bir patlama meydana gelmiş, 17 kişi hayatını kaybetmiş, 60'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Gana Tabii Kaynaklar Bakanlığı, patlamaya neden olan patlayıcı madde yüklü kamyonun sahibi İspanyol şirketi Maxam'a depolama ve nakliye yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 milyon dolar para cezası verdi. Söz konusu kamyon, Toronto merkezli Kinross Gold Corporation tarafından işletilen Chirano altın madenine patlayıcı madde taşıyordu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, patlayıcıların üretimi, depolanması ve taşınmasıyla ilgili olarak Maxam adına ihlaller tespit etti" ifadeleri kullanılarak, hükümetin Maxam'a düzenlemeleri ihlal ettiği için 1 milyon dolar idari para cezası verdiği ve aylık taksitler halinde ödenmesi gereken zararlar için 5 milyon dolar ceza kestiği belirtildi.

Bakanlık, Jocyderk Logistics ve Arthanns Enterprise and Transport Services adlı iki yerel firmanın patlamayla muhtemel bağlantısının araştırıldığını aktardı.

Görgü tanıkları, söz kamyonun patlamadan 45 dakika önce alevler içinde kaldığını ve bu süre zarfında çevredekilerin polis veya itfaiye tarafından fotoğraf ve video çekmek için olay yerine yürümelerine izin verildiğini iddia etti.

Polis, kamyonun bir polis eskortu ile seyahat ettiğini ve insanları patlamadan önce uzaklaşmaları konusunda uyarıldığını açıkladı. - AKRA