Son dakika haber | Gannuşi'nin de aralarında olduğu 33 kişi hakkında "terör örgütü" üyeliğinden dava açıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Gannuşi'nin de aralarında olduğu 33 kişi hakkında "terör örgütü" üyeliğinden dava açıldı

29.06.2022 14:40
Son dakika haber | Gannuşi'nin de aralarında olduğu 33 kişi hakkında "terör örgütü" üyeliğinden dava açıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunus'ta Nahda hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de aralarında olduğu 33 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açıldı.

Tunus'ta Nahda hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de aralarında olduğu 33 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açıldı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre göre, 2013 yılında suikaste uğrayan siyasi liderlerden Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahmi'nin avukatlarından İman Kazzara, Gannuşi'ye açılan terör davasına ilişkin açıklama yaptı.

Davanın terör örgütü üyeliği ve kara para aklama suçlamalarından açıldığını belirten Kazzara, "Pazartesi günü, Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin de dahil olduğu 33 kişi hakkında terör örgütü üyeliğinden dava açıldı." ifadelerine yer verildi.

33 sanık için 17 farklı suçlama ile dava açıldığını belirten Kazzara, soruşturmayı Terörle Mücadele Birimleri tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahimi davalarını takip eden savunma ekibi, 8 Şubat'ta yaptıkları anma programında, Nahda Hareketi'ni ve Gannuşi'nin bu suikastlardan sorumlu olduklarını ileri sürmüştü.

Tunuslu siyasetçi Beliyd'in Şubat 2013'te ve Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından koalisyon hükumeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükumete bırakmıştı.

Geçen yıllar içinde suikastlere ilişkin soruşturmada ciddi bir ilerleme kaydedilememesi muhalefetin yoğun eleştirilerine neden oluyor.

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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gannuşi'nin de aralarında olduğu 33 kişi hakkında 'terör örgütü' üyeliğinden dava açıldı - Son Dakika

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