Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar - Son Dakika

Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar

18.02.2021 14:37
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de bu yıl ikincisi düzenlenen doğa sporları etkinliğine katılan bisikletçiler, kayakçıların kullandığı 11 kilometrelik pistten pedal çevirerek indi.

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de bu yıl ikincisi düzenlenen doğa sporları etkinliğine katılan bisikletçiler, kayakçıların kullandığı 11 kilometrelik pistten pedal çevirerek indi. Etkinlikte, Ejder A.Ş.'nin arama kurtarma ekibi de Gara'da PKK tarafından şehit edilen 13 kişi için zipline hattına dev Türk bayrağı astı. Dağcılar da yapay buz dağından bayrakla indiler.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 metresinden bisikletleriyle birlikte bindikleri telesiyejlerle 3 bin metredeki Sadık Ahmet Zirvesi'ne çıkan bisikletçiler, vadi içerisinde 11 kilometre uzunluğundaki Güney pistinden karda pedal çevirerek iniş yaptı. Zevkli ve heyecanlı sürüşün ardından bisikletçiler, güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağı önünde toplanıp Türk bayrağı asarak şehitleri andılar. Bu sırada dağcılarda yapay buz dağına tırmanışlar gerçekleştirdi ve bayrak astılar. Alpin Outdoor Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, buz tırmanışı ile başlayan festivalin bisiklet sürüşü ve dağ kayağı tırmanışları ile devam ettiğini belirtti. Tekin, "Festival kapsamında yapılan etkinliğimiz, pandemi kuralları çerçevesinde Buz Tırmanışı, Dağ Kayağı, Karda Bisiklet ve Gara'da teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için zipline hattına dev Türk bayrağı asıldı" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejer A.Ş.'nin Palandöken Kayak Merkezi'nde konuşlandırılan arama kurtarma ekipleri, PKK'lı teröristlerin Gara'da şehit ettiği 13 Türk vatandaşını anmak için Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astı. Palandöken'in 2 bin 270 metresine en derin yeri 75, uzunluğu ise 420 metre olan zipline hattına asılan dev Türk bayrağını şehir merkezinde de görüldü.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altındağ, Gara şehitlerine Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bir yıl önceden planlanmış olan Palandöken Kayak Merkezi faaliyetleri ve outdoor kapsamında ciddi bir ortam oluştu. Şu an kayak merkezin 1,5 metre civarında kar kalınlığı oluşan ve kristal kalitesi yüksek seviyede olan bir kayak merkezi pistlerimiz hazır ve şu an kayakseverler ile buluşturmuş olduk. Aynı zamanda şehitlerimizin anısına birçok alana bisikletlilerin, dağcıların ve ekiplerimizin taşıdığı dev Türk bayraklarını astık. Dağcılık Federasyonu ile birlikte şu an buz tırmanışı olan bir alanımız var, bu alanda da faaliyetlerimizi üst seviyede yükseltip, gelecek hafta da Uluslararası bir turnuvamız burada gerçekleşecek. Palandöken Kayak merkezimiz artık outdoora yönelik kar bisikletle karda kayak imkanı, diğer taraftan kayakseverlerimizin snowboardın çok üst seviyede ulaşabileceği bir fırsatlar oluşturduk. Buz tırmanış alanları oluşturduk. Büyükşehir Belediye başkanımızın burada ciddi yatırımlarıyla, hükümetimizin de ciddi yatırımları ile şu an Palandöken Kayak Merkezi, kayak merkezi ortamlarında zirvede yerini bulmuş bulunmaktadır."


Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar
Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar

Türk Bayrağı, Erzurum, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gara Şehitleri anısına Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astılar - Son Dakika


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