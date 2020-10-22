Gardiyanın vurulduğu olayda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gardiyanın vurulduğu olayda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi

22.10.2020 11:52

Gardiyanın vurulduğu olayda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi Karaman'da kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurulan gardiyanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi.

Gardiyanın vurulduğu olayda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi

KARAMAN - Karaman'da kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurulan gardiyanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çeltek Mahallesi'nde bulunan Karaman M Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde yatan yakınlarını ziyarete gelen Elmas N. ve Songül N, daha önce aralarında kız alma-verme meselesi yüzünden husumet bulunan Hasret U. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elmas N., yanında getirdiği tabancayı çıkarak ateşlemek istedi. Bu sırada cezaevi gardiyanlarından Hacı Ali S., kavgayı ayırıp almak istediği tabancanın ateş alması ile ayağından yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralanan gardiyan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan 3 kadın ise kurusıkıdan bozma tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Gardiyanın ayağındaki mermi çekirdeği ameliyatla alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından kadınlar sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

Gardiyanın vurulduğu olayda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi
Gardiyanın vurulduğu olayda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi
Gardiyanın vurulduğu olayda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi
Gardiyanın vurulduğu olayda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi

Değerli Taş, Cezaevi, Karaman, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gardiyanın vurulduğu olayda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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