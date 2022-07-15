Son dakika haber: Garnizon Komutanı Tugğeneral Dinç, şehit Gökkaya'nın oğullarının sünnet törenine katıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Garnizon Komutanı Tugğeneral Dinç, şehit Gökkaya'nın oğullarının sünnet törenine katıldı

15.07.2022 16:34
Son dakika haber: Garnizon Komutanı Tugğeneral Dinç, şehit Gökkaya'nın oğullarının sünnet törenine katıldı

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, geçen yıl aralık ayında Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın oğullarının sünnet merasimine katıldı.

Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, geçen yıl aralık ayında Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/ YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın oğullarının sünnet merasimine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tuğgeneral Dinç ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükçingi'nin, şehidin mezarını ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Dinç ve Büyükçingi'nin, Gökkaya'nın oğulları Eymen ve Berat'ın sünnet merasimine de iştirak ettiği belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyor; bizlere emaneti olan kıymetli evlatları Eymen ve Berat'a da sağlık, mutluluk ve başarı dolu yıllar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Suriye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Garnizon Komutanı Tugğeneral Dinç, şehit Gökkaya'nın oğullarının sünnet törenine katıldı - Son Dakika

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