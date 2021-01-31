AFYONKARAHİSAR - Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte

31.01.2021 11:01

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Afyonkarahisar'da, ailesiyle işlettiği restoranında müşterilerine yöresel lezzetler sunan Ayşe Safkurşun, geçmişi uzun yıllara dayanan kentin eşsiz damak tadı "çullama köfte"nin lezzetini geleceğe taşıyor.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Afyonkarahisar'da, ailesiyle işlettiği restoranında müşterilerine yöresel lezzetler sunan Ayşe Safkurşun, geçmişi uzun yıllara dayanan kentin eşsiz damak tadı "çullama köfte"nin lezzetini geleceğe taşıyor.

Uzun yıllar eşiyle kentte çok sayıda kamu kurumu ve özel firmalara yemek hizmeti veren 48 yaşındaki Safkurşun, daha sonra Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde yöresel lezzetler sunan bir restoran açtı.

Eşi ve kızlarının destekleriyle de işletmede, coğrafi işaret tescilli lezzetler keşkek ve ekmek kadayıfı başta olmak üzere, Afyonkarahisar'ın geçmiş kültürünü yansıtan çok sayıda çorba çeşidi, et ve sebze yemekleri ile damak çatlatan tatlılarını hazırlayarak müşterine sunuyor.

Safkurşun, kentin bu eşsiz lezzetlerini restoranındaki çalışanlarına öğretirken lise ve üniversitedeki aşçılık bölümü öğrencileriyle de tariflerini paylaşıyor.

Uzun yıllar sofraları süsleyen yemekleri geleceğe taşıyan Safkurşun'un restoranına gelen yerli ve yabancı misafirler, besin değeri yüksek "çullama köfte"ye büyük ilgi gösteriyor.

Safkurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yöresel et yemekleri arasında ara sıcak olarak yer alan çullama köftenin beğenilerek tüketildiğini söyledi.

Yemeğin hazırlanışında kullanılan malzemelerin kentten temin edilmesinin önemine dikkati çeken Safkurşun, şöyle konuştu:

"Eşsiz lezzetimiz çullama köftemiz, iki aşamada yapılıyor. İlkinde kıyma ile ince bulgur (düğü), yumurta, doğranmış soğan, maydanoz, tuz ve karabiberle yoğrulduktan sonra ceviz büyüklüğüne getiriyoruz. Ardından da un, yumurta, karbonat, biraz su ve tuz ile 'çulunu' hazırlıyoruz. Daha sonra döktüğümüz köfteleri sıcak suda 5 dakika haşlıyoruz. Bu işlemin sonrasında belirli bir süre haşlanan köftelerimizin suyunun süzülmesini bekliyoruz. Sonrasında süzülen köfteler, hazırlanan çuluna batırarak bulamaç yapıyoruz. Daha sonrada kızgın yağda pişiriyoruz."

"Köftemizi tatmak isteyenlere kapımız her zaman açık"

İsminin neden "çullama köfte" denildiğini de anlatan Safkurşun, "Aslında bu yöresel lezzetimizin tarihsel süreçteki adı 'çullama köttü'dür. Afyonkarahisar tabiriyle verilen bu isim, köftelerin yumurta ve unla hazırlanan harcında (çulu) karıştırılmasıyla yapılmasından bu eşsiz yemeğe 'çullama köfte' denilmiştir. Çocukluğumda, çullama köfteyi ailemden bu isimle öğrendim. Gerçekten renkli bir isme sahip çullama köftemizi, tatmak isteyenlere kapımız her zaman açıktır. Afyonkarahisar'a gelen misafirlerimiz bu yemek çeşidimizi tatmadan buradan ayrılmasın." diye konuştu.

Müşterilerden Adnan Telek de tarihsel geçmişi olan bu lezzetlerin bilinmesi gerektiğini belirterek Afyonkarahisar'a gelen misafirlere, bu yemeği tatmalarını tavsiye etti.

Mehmet Şepik ise kentle özdeşleşen çullama köftenin sağlıklı bir yemek çeşidi olduğuna işaret etti.

AFYONKARAHİSAR - Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte
AFYONKARAHİSAR - Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte
AFYONKARAHİSAR - Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte
AFYONKARAHİSAR - Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte

Karahisar, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte - Son Dakika


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