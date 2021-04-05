Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) arasında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal eğitsel ve sportif faaliyetlerde işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Şiddetle Mücadele Vakfı Başkanı Adem Solak tarafından imzalanan protokolle iki kurum arasında işbirliği başladı. GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen protokol törenine GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şiddetle Mücadele Vakfı Başkanı Adem Solak, GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin ve Şiddetle Mücadele Vakfı Koordinatörü Mehmet Canpolat katıldı.

İmzalanan protokolde, Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı amaç ve ilkeleri doğrultusunda GAÜN ile HEGEM Vakfı ortaklığında aile, kadın, çocuk, genç ve risk altında bulunan gruplarla ilgili hizmet modelleri geliştirmek öncelik olarak belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere bütün kurumlara ve çalışanlarına yönelik, "İnsan hakları ve şiddetle sivil mücadele, sosyal arabuluculuk" konularında ortak projeler yürütmek, sertifika programları açmak gibi birçok konuda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, şiddetin her gün arttığına vurgu yaparak, " Türkiye'de eğitimin altyapısı, okullar, bilgisayarlar ileri düzeyde ama ruh yok. Eğitime edebi, ahlakı, vicdanı, merhameti yeniden hatırlatıcı zihni kodlamazsak şiddetin önüne geçemeyiz. Gaziantep'teki şiddetle, Van'daki, İstanbul'daki, Ege'deki, Karadeniz'deki şiddet aynı değil. Hastalık gibi bakıyorum yani herkesin hastalığı bir değil. Bunun çözümünün maneviyat olduğunu düşünüyorum. Çocuklara siz edebi, ahlakı, kul hakkını, empati yapmayı vermezseniz bu çözülmez bir durum olur" diye konuştu.

Şiddetle Mücadele Vakfı Başkanı Adem Solak ise şiddet konusunda bir iradenin ortaya çıktığını ifade ederek, İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilan edildiğini ve Türkiye düzeyinde bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmak istendiğini söyledi. - GAZİANTEP