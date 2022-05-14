Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada kimyasal gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi morgdan alındı. Emrah Yiğit'in cenazesi alınırken yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki kimyasal gübre üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Gaza maruz kalan işçilerden 2'si olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) cenazeleri, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Emrah Yiğit'in cenazesi Muş'a, Ferhat Ertuğrul'unki ise toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Emrah Yiğit'in cenazesi alınırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA