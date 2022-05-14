Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı - Son Dakika
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Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı

14.05.2022 11:40

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada kimyasal gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi morgdan alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada kimyasal gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi morgdan alındı. Emrah Yiğit'in cenazesi alınırken yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki kimyasal gübre üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Gaza maruz kalan işçilerden 2'si olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) cenazeleri, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Emrah Yiğit'in cenazesi Muş'a, Ferhat Ertuğrul'unki ise toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Emrah Yiğit'in cenazesi alınırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA

Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı
Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı
Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı
Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı

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Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı Antalya'da gaz sızıntısından etkilenerek ölen 2 kişinin cenazesi ailelerine verildi Antalya'da gaz sızıntısından etkilenerek ölen 2 kişinin cenazesi ailelerine verildi

Organize Sanayi Bölgesi, Döşemealtı, Kimyasal, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı - Son Dakika
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