Son dakika haber | GAZETECİ DENİZ YÜCEL'E 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber | GAZETECİ DENİZ YÜCEL'E 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bir son dakika haberine göre Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'e, yargılandığı davada 'PKKKCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'e, yargılandığı davada 'PKKKCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Yücel, iki ayrı suçtan da beraat etti.

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İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Yücel katılmazken, sanık avukatı Veysel Ok katıldı. Avukat Veysel Ok, müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

CEZADA ARTIRIM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı 'PKKKCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan, suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, yapılan paylaşımların içeriğini dikkate alarak Deniz Yücel'in önce 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın suçu basın yoluyla işlediği ve değişik zamanlarda aynı suçu işlediği gerekçesiyle cezada artırım uygulayarak 2 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

2 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Heyet, sanık Deniz Yücel'in üzerine atılı 'FETÖPDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından beraatine karar verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Ayrıca Mahkeme sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını oluşturduğuna kanaat getirerek, Deniz Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Deniz Yücel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | GAZETECİ DENİZ YÜCEL'E 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ - Son Dakika
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