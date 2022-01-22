Sedef Kabaş adliyeye getirildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı. Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sedef Kabaş emniyetteki işlemlerinin ardınan saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Kabaş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Kaynak: DHA
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