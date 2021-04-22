Son dakika haber! Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yazar Selahatin Duman, 71 yaşında tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Selahattin Duman, 18 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'in Torbalı ilçesinde, otomobilinin bir kamyon ile çarpışması sonucu yaralandı. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, tedaviye alındı. Duman'ın kolunun kırıldığı ve aort damarında büyüme meydana geldiği tespit edilince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada kazaya bağlı ortaya çıkan çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir kardiyoloji servisinde tedavi gören ve birkaç kez ameliyat olan Duman, hastanenin yoğun bakım servisinde bugün saat 03.15'te hayatını kaybetti. Kazaya bağlı olarak kalp yetmezliği tanısı konulan Duman'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan mizahi zekası ve usta kalemiyle anılan gazetecinin vefatı, pek çok ünlü ismin de aralarında bulunduğu dostları ve sevenlerini yasa boğdu.

YAZISINDA HASTANE GÜNLERİNİ ANLATMIŞTIİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatların ardından yazarı olduğu gazetede 21 Ocak tarihinde yaşadığı günleri anlatan Duman yazısında şu sözlere yer vermişti;"Bir ameliyat daha oldum mu hiç hatırlamıyorum. Kırpık kırpık görüntüler gözümün önüne gidip geliyor. Bildiğim kadarıyla anestezi uygulamadılar. Kırık sol kolumu açtılar. Neşterin kemiğe sürtmesiyle 'Kırt! Kırt!ö' diye sesler geliyordu. Sonunda çile bitti. Beni yoğun bakıma altı okka ettiler. Buraları da hep hayal meyal. Akşamın bir vakti, şeytanın avrat boşadığı saatlerde benim 19 gün sürecek yoğun bakım çilem başladı. Yoğun bakım servisleri, askeriye koğuşu düzeninde. Sıra sıra dizili yataklar, çeyiz sandığında açılacağı günü bekleyen çarşafın danteli gibi."Müzisyen ve yazar Zülfi Livaneli Twitter 'da, "Selahattin de veda etti. Çok üzgünüm. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler" paylaşımını yaptı.SELAHATTİN DUMAN

Selahattin Duman Ankara'nın ilçesi Haymana'nın kırsal Yenice Mahallesi'nde 1950 yılında doğdu. Annesi Nimet Duman, babası Dr. Abdullah Duman'dır. Kolejde yatılı okudu. 1983 yılında İstanbul'a taşındı. Uzun yıllar Sabah ve Vatan gazetelinde yöneticilik, köşe yazarlığı yaptı. 5 Mart 2013 tarihinde Vatan gazetesinden ayrıldı.1 çocuk babası Selahattin Duman, Kendimi Tebrik Ederim, Suçumuz Mükemmel Olmak, Bankamatik Kursu Açan Yok mu kitaplarını yazdı, Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.