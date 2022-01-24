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Son dakika haber... Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında evinin önünde anılacak - Son Dakika

Son dakika haber... Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında evinin önünde anılacak

24.01.2022 11:47
Son dakika haber... Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında evinin önünde anılacak

Gelen son dakika haberlerine göre Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anılacak.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anılacak.

Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından bir dizi anma etkinliği planlandı.

ADD ve Yenimahalle Belediyesinin etkinliği kapsamında Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş düzenlendi. Buradaki Uğur Mumcu Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Evinin önündeki hazırlıklar

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ile Çankaya Belediyesinin etkinliği öncesinde ise Mumcu'nun adının verildiği sokak, araç trafiğine kapatıldı. Çankaya Belediyesi Mumcu'nun evinin yakınına, etkinliğine katılacaklar için ücretsiz çay ve çorba ikramının yapılacağı stant kurdu.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren evin önündeki Faili Meçhuller Anıtı ile Mumcu'nun hayatını kaybettiği yere karanfiller bırakmaya başladı.

Anma etkinlikleri kapsamında müzik grubu REDD bir konser verecek.

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Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında evinin önünde anılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında evinin önünde anılacak - Son Dakika
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